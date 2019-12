Marano, il consigliere Carandente al vetriolo: “Il sindaco ha fallito su tutta la linea, passo all’opposizione e farò il possibile per mandarlo a casa”

952 Visite

Nella giornata di ieri ho protocollato il mio passaggio all’opposizione poiché il Sindaco si è dimostrato nuovamente sordo alle mie richieste, che corrispondono alle richieste dell’intera cittadinanza di Marano.

Avevo chiesto un azzeramento della giunta per dare una svolta importante a questa amministrazione che, dopo un anno di gestione ha decisamente fallito, a causa di una mancata programmazione ed organizzazione amministrativa.

Il gruppo Agorà si è messo in discussione per primo facendo dimettere il proprio assessore di riferimento, abbiamo deciso di rinunciare alle poltrone sperando di iniziare una discussione che portasse ad un cambio di rotta purtroppo non accettato dal Sindaco.

Il gruppo Agorà non vuole essere più complice degli errori del capo dell’amministrazione comunale e per questo abbiamo deciso di abbandonarlo.

Gli sbagli fatti in questi dodici mesi sono sotto gli occhi di tutti, basta passeggiare per le strade della città per rendersi conto del suo totale abbandono.

Tanti sono stati i finanziamenti persi ed un comune in dissesto finanziario come il nostro non può permettersi di non reperire i fondi provenienti dalla Regione, dalla Città Metropolitana e dalla Comunità Europea. Il recente mancato reperimento dei fondi della Città Metropolitana di circa sei milioni di euro è stato un duro colpo alla città ed uno schiaffo dato alla stessa da parte del Sindaco.

Il mercato ortofrutticolo era l’unico polo commerciale di una certa rilevanza del nostro comune e l’amministrazione doveva garantire una rapida riapertura piuttosto che scegliere una via lenta e macchinosa che costringe centinaia di persone alla disoccupazione ormai da più di un anno.

Imperdonabili sono state le numerose emergenze dei rifiuti, in particolare quella del mese di agosto in cui per settimane non è stato raccolto l’umido.

Nulla è stato fatto per ridurre l’abbandono delle periferie che sono diventate ancora di più degradate, cosi come non è stato dato alcun contributo alle attività commerciali per poterle risollevare.

Tutti questi errori sono stati commessi perché Il Sindaco, nonostante fosse inesperto, si è voluto confrontare con poche persone che ne capiscono meno di lui della gestione amministrativa e non è mai stato disposto all’ascolto dei suoi consiglieri di maggioranza o dei cittadini.

Il Sindaco ha disatteso tutte le aspettative mie, del gruppo Agorà e dei cittadini e per questo la mia etica non mi consente più di stare dalla parte di quest’amministrazione ma, piuttosto, dalla parte dei miei concittadini maranesi.

Cercherò di dare un contributo alla città tra i banchi dell’opposizione, vigilerò sull’operato dell’amministrazione e farò in modo che termini il prima possibile il mandato del Sindaco Visconti.

Comunicato stampa del consigliere comunale d’opposizione Luigi Carandente, capogruppo consiliare di Agorà













