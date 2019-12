Marano, i grandi abusi edilizi della storia cittadina. Il Grifone e quegli atti che al Comune non si trovano più

587 Visite

Il Comune di Marano è sempre fonte di notizie eclatanti. E i giornalisti, quelli seri, quelli che amano approfondire e relazionare su fatti importanti, hanno non poco materiale a disposizione. Già in passato, in tema di abusi edilizi, ci siamo imbattuti nell’incredibile vicenda del Grifone, un locale abusivo sorto molti anni fa in via Castelbelvedere.

In quella zona della città, secondo quanto previsto vigente piano regolatore, sarebbe dovuto sorgere il nuovo cimitero di Marano, ma l’ente cittadino – con una delibera consiliare del 31 ottobre del 1995 – visto che la zona di Castelbelvedere era già “densamente connurbata”, autorizzava opere per l’ampliamento del civico camposanto in via Vallesana. Opere, tra l’altro, non ancora completate.

Il Grifone, appartenuto in origine ad importanti esponenti della criminalità organizzata, fu sequestrato dalla Guardia di Finanza. Il Comune, prima del sequestro, aveva rilasciato una concessione edilizia in sanatoria (la numero 110 del 13 marzo del 2001) e, successivamente, un’ordinanza di sospensione della lottizzazione abusiva (la numero 7/1 del 5 aprile del 2001). Il Grifone, da allora (siamo intorno al 2004), nonostante l’avvenuto dissequestro, non è stato né abbattuto né acquisito al patrimonio comunale. Per anni nessuno se n’è voluto occupare, un po’ come i tanti casi da noi citati negli ultimi anni: via Platone, via Antica Consolare Campana, via Sant’Agostino, il capannone abusivo di via Vallesana, la casa abusiva realizzata alle spalle della caserma dei vigili e tanto altro. Casi eclatanti trattati solo di recente.

Due anni fa, con l’arrivo dei commissari straordinari, riproponemmo il caso del Grifone pubblicando alcuni articoli. Qualcuno al vertice della commissione chiese lumi all’ufficio tecnico e qualcuno – secondo quanto riferitoci dall’attuale dirigente Di Pace – avrebbe consegnato gli atti a un prefetto. Ebbene quel faldone, con tutta la ricostruzione storica del caso Grifone, non si trova più. Non ve ne è più traccia. Sarebbe il caso (forse) che qualcuno provi a fare chiarezza sulla vicenda: magistratura, forze dell’ordine, ufficio tecnico o chiunque altro.













