Marano, anziano minaccia un noto avvocato con un machete: fermato dai carabinieri

Un inquietante episodio si è verificato a Marano nella serata di ieri. Un uomo di 78 anni ha minacciato e aggredito con un machete un avvocato del territorio, Beniamino Esposito. Il motivo della lite? Da quanto si apprende, l’avvocato Esposito difende una persona che ha avviato un’azione legale contro il 78 enne che non gradirebbe, pertanto, tale impegno. La moglie e i vicini del legale hanno immediatamente contattato i carabinieri della locale Compagnia, intervenuti poi sul posto. L’anziano è stato fermato dai militari e condotto in caserma. Sequestrato il machete e un martello che erano stati occultati in un box. I fatti si sono verificati nei pressi dell’abitazione di Esposito, dove risiede anche l’aggressore.













