Il lago Patria è esondato in più punti questa mattina per le incessanti piogge di queste ore. Situazione molto critica, in arrivo infatti nella zona la Protezione Civile regionale e la Sma Campania. La contemporanea chiusura della foce del lago ha determinato una situazione nuovamente difficile. Lo specchio acqueo in alcuni punti è già esondato, invadendo i terreni circostanti.













