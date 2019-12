Il Parlamento britannico ha votato l’accordo su Brexit

245 Visite

La Camera dei Comuni del Regno Unito ha approvato in seconda lettura il Withdrawal Agreement, cioè la legge attuativa che permetterà l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea il prossimo 31 gennaio, in base all’accordo raggiunto tra il primo ministro Boris Johnson e i negoziatori europei. L’accordo è stato approvato con facilità, come previsto, con 358 voti a favore e 234 contrari, grazie all’ampia maggioranza ottenuta dai Conservatori di Johnson alle elezioni dello scorso 12 dicembre.

Il voto di ieri non è decisivo, perché mancano ancora alcuni passaggi perché l’accordo diventi effettivo, ma è il primo su Brexit dopo l’insediamento del nuovo parlamento e quindi una dimostrazione di forza della nuova maggioranza dei Conservatori. Nelle prossime settimane il testo dovrà essere approvato in terza lettura dalla Camera dei Comuni e poi passerà alla Camera dei Lord, dove la sua approvazione è certa. Nei piani del governo i passaggi dovrebbero concludersi nelle prime due settimane di gennaio.













